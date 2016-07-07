Москва, 7 июля, 2016, 19:48 — ИА Регнум. В столице тестируют работу Московского центрального кольца (МЦК). Реконструкция дороги практически завершена, расписание согласовано, осталось наладить работу турникетов, произвести озеленение прилегающей к станциям территорий и отработать бесперебойное движение составов. Полностью подготовить инфраструктуру к пассажирским перевозкам планируется к сентябрю 2016 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поезд «Ласточка» на Московском центральном кольце

Как заявил журналистам заместитель начальника ГУП «Московский метрополитен» по стратегическому развитию и инвестициям Роман Латыпов, движение поездов отрабатывается в 12-минутном интервале на скорости 40 километров в час. Он отметил, что в обычном режиме скорость будет увеличена до 60−80 километров в час, а в «час пик» интервал движения поездов сократится до 6 минут, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Кабина машиниста поезда, следующего по маршруту Московского центрального кольца

Точную дату открытия движения для пассажиров объявят в ближайшее время. Латыпов отметил, что запуск движения на МЦК не повлияет на стоимость проезда в городском общественном транспорте. Для проезда по кольцу можно будет использовать все действующие карты — «Тройка», «Единый», «90 минут». Также будут действовать все виды столичных льгот, подчеркнул он, уточнив, что время работы МЦК будет совпадать с графиком работы московской подземки.

«Московский метрополитен будет менять все карты в вагонах и на станциях. Сейчас на картах метро МЦК отмечена как строящееся линия метро. Мы уже в августе начнем менять схемы на новые, где МЦК будет обозначена как 14 линия метро», — сообщил замначальника столичного метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тестовое движение электропоезда «Ласточка» по МЦК

По предварительным подсчетам, за первый год работы линией воспользуются примерно 75 млн пассажиров, а к 2025 году пассажиропоток может увеличиться до 300 млн человек в год, заявил начальник департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД» Максим Шнейдер.

На центральном кольце города откроют 31 остановочный пункт. На каждой станции можно будет пересесть на общественный транспорт. «Мы ожидаем, что полный круг, с учетом остановок, поезд будет совершать за 84 минуты», — уточнил он. Также Шнейдер добавил, что всего на кольце будет работать порядка 2,5 тысяч сотрудников РЖД, включая кассиров, контролеров и машинистов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поезд «Ласточка»

Само обустройство поезда «Ласточка» ничем не отличается от такой же пригородной электрички: синие кресла, туалеты, урны, электронные табло и розетки для зарядки телефонов. Все вагоны приспособлены для маломобильных групп граждан и пассажиров с животными.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строитель в тоннеле станции МЦК

Напомним, ранее власти Москвы заявили о решении переименовать Московскую кольцевую железную дорогу (МКЖД) в Московское центральное кольцо (МЦК). Как пояснил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, МЦК станет полноценным вторым контуром метро: кольцо будет интегрировано в систему московского метрополитена с помощью удобных транспортно-пересадочных узлов.