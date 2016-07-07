Санкт-Петербург, 7 июля, 2016, 19:26 — ИА Регнум. Фестиваль «Lermontov_Kinofest» готовится к открытию в Центральной библиотеке имени Михаила Лермонтова в Санкт-Петербурге. В течение двух недель вниманию посетителей будут представлены биография и творчество поэта в отечественном и зарубежном кинематографе. Фестиваль подготовлен в рамках проекта «Лермонтов: наследие» и приурочен к Году российского кино и 175-летию гибели Михаила Лермонтова.

Цитата из х/ф «Лермонтов». реж. Максим Беспалый. 2014. Россия Владимир Аблогин в роли Лермонтова

«В библиотеке существует большая лермонтовская коллекция — на dvd собраны редкие документальные и художественные фильмы и телевизионные спектакли, которые есть возможность показать зрителям. Слоган фестиваля «Lermontov_Kinofest» для героев нашего времени». Здесь обыгрывается и знаменитое произведение автора и мы также говорим о том, что приглашаем поучаствовать в фестивале молодёжь — найти время приобщиться к литературе и кинематографу, что сегодня не так просто и тоже является маленьким героизмом. Мы предлагаем им посмотреть хорошее качественное кино и узнать великого русского поэта чуть лучше», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM куратор проекта «Лермонтов: наследие» Инна Локотникова.

Первая неделя показов будет посвящена образу поэта в кино. На второй зрители увидят экранизации произведений Лермонтова в отечественном кинематографе.

Цитата из х/ф «Демон». реж. Ирина Евтеева. 2004. Россия Владимир Аджамов в роли Демона

Фестиваль откроется 11 июля фотовыставкой «И Демон видел…», посвящённой фильму «Демон» петербургского режиссёра Ирины Евтеевой. Выставка состоит из стоп-кадров киноизображения, сделанного в уникальной технике свето-живописи на стекле, преобразующей игровое кино в особую анимацию. Фильм «Демон» на открытии представит режиссёр и заслуженный артист России Владимир Аджамов, исполнитель роли Демона.

«На открытии мы также покажем документальный фильм «М. Лермонтов. Молитва странника», потому что сегодня далеко не все помнят и знают биографию Лермонтова», — рассказывает Инна Локотникова. Фильм был снят в 2004 году режиссёром Ваграмом Галстяном. В основе картины — исторические документы, воспоминания современников, автобиографические записи и произведения поэта.

12 июля при поддержке Посольства Азербайджанской Республики в Санкт-Петербурге состоится петербургская премьера художественного фильма «Вестник рассвета» режиссёра Рамиза Гасан оглы, 2012. Представит картину генеральный консул Азербайджанской Республики в Санкт-Петербурге Гасымов Султан Магомед оглы.

Цитата из х/ф «Лермонтов». реж. Максим Беспалый. 2014. Россия Владимир Аблогин в роли Лермонтова

«Готовясь к фестивалю, мы предлагали сотрудничество зарубежным консульствам, и откликнулось посольство Азербайджана. Они помогли нам получить на фестиваль фильм о Мирзе Фатали Ахундзаде — это очень знаменитый азербайджанец, основатель их алфавита, филолог, очень знаковый человек в литературе… Для Азербайджана он как для нас Пушкин. В рамках фестиваля пройдёт премьерный петербургский показ фильма. Кстати, известный московский лермонтовед Ираклий Андроников высказал предположение, которое никто не опроверг, что Ахундзаде встречался с Лермонтовым, учил его татарскому языку и в частности рассказал ему знаменитую сказку «Ашик Кериб», которую потом написал Лермонтов», — комментирует Инна Локотникова.

Необычной частью программы станет показ немого кино из коллекций библиотеки. Дореволюционные короткометражные экранизации представит киновед Светлана Семенчук. Показ будет сопровождать живая музыка Андрея Иванова. В программу вошли:

«Боярин Орша» режиссёра Пётра Чардынина 1909;

«Вадим» Пётра Чардынина 1910;

«Бэла» Андрея Громова 1913;

«Беглец» («Гарун бежал быстрее лани…») Александра Волкова 1914.

«В программе много документальных фильмов. Например, мы показывает картину «Тайна дуэли М. Ю. Лермонтова», которую представит председатель Союза кинематографистов Республики Северная Осетия-Алания, режиссёр Темина Туаева. До сих пор тема дуэли очень актуальна, её изучают исследователи, пишут, снимают фильмы…», — рассказывает Инна Локотникова.

В рамках фестиваля будет представлен проект, подготовленный к 200-летнему юбилею поэта — биографический, документально-художественный фильм «Лермонтов» режиссёра Максима Беспалого 2014. Картина расскажет, как события жизни Лермонтова тесно переплетены с сюжетами его произведений, как реальная жизнь поэта незримо переходит в его вымышленный мир. Фильм представят режиссёр Максим Беспалый и креативный продюсер картины Евгения Доронкина.

Фестиваль продлится в Центральной библиотеке имени Михаила Лермонтова до 22 июля.

Напомним, в 2016 году исполняется 175 лет со дня гибели поэта. Лермонтов погиб на дуэли 15 июля 1841 года.