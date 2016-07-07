Иркутск, 7 июля, 2016, 18:55 — ИА Регнум. В Иркутской области на очаги лесных пожаров сброшено 654 тонны воды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Иркутской области. На землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано два пожара в Зиминском и Чунском районах. Площадь потушенных очагов составила 202 гектара. Локализовано три пожара в Качугском районе, два — в Усть-Кутском, по одному — в Жигаловском и Киренском районах. Общая площадь этих возгораний составляет 1 293 гектара, действуют два пожара в Качугском и один в Катангском районах на общей площади 1 265 гектаров.

mil.ru Сброс воды с пожарного самолёта

Кроме того, продолжает действовать один пожар площадью 14,1 тыс. гектара на землях Министерства обороны России в Братском районе и два очага общей площадью 990 гектаров в Байкало-Ленском заповеднике на территории Качугского района. Еще два возгорания площадью 750 гектаров на землях «Заповедного Прибайкалья» остаются локализованными.

В борьбе с лесными пожарами участвуют 888 человек и 143 единицы техники, в том числе 16 воздушных судов. Пять самолетов Ил-76 Минобороны РФ осуществили сброс 630 тонн воды на пожар в военном лесничестве в Братском районе. Также к тушению очагов привлекался Бе-200 МЧС России, который сбросил 24 тонны воды в Качугском районе. К оценке лесопожарной обстановки привлечены два Ан-2, два Як-18 и два вертолета Ми-8.