Прива, Франция, 7 июля, 2016, 18:55 — ИА Регнум. Два мощных взрыва прогремели на территории госпиталя в департаменте Ардеш на юге Франции. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает AFP.

Monoklon Газовый баллон

Сообщается, что два взрыва прогремели около 15:20 по местному времени (16:20 мск).

Причиной взрывов стал газовый баллон, который вскоре был обнаружен на большом расстоянии от здания больницы. От взрыва в госпитале начался пожар. Всех больных и персонал эвакуируют.

На месте происшествия работают пожарные бригады.

Данные о жертвах или пострадавших не поступали.

Информация уточняется.