В больнице на юге Франции прогремели два взрыва
Прива, Франция, 7 июля, 2016, 18:55 — ИА Регнум. Два мощных взрыва прогремели на территории госпиталя в департаменте Ардеш на юге Франции. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает AFP.
Monoklon
Газовый баллон
Сообщается, что два взрыва прогремели около 15:20 по местному времени (16:20 мск).
Причиной взрывов стал газовый баллон, который вскоре был обнаружен на большом расстоянии от здания больницы. От взрыва в госпитале начался пожар. Всех больных и персонал эвакуируют.
На месте происшествия работают пожарные бригады.
Данные о жертвах или пострадавших не поступали.
Информация уточняется.