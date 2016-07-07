Владикавказ, 7 июля, 2016, 18:42 — ИА Регнум. В 15 населенных пунктах Северной Осетии намечены встречи руководителя региона Вячеслава Битарова с жителями сельских поселений. Как сообщает 7 июля корреспондент ИА REGNUM, диалог с властью начался с посещения поселка Заводской, входящего в Промышленный муниципальный округ города Владикавказа.

rso-a.ru Жители посёлка Заводской на встрече с руководством Северной Осетии

В ходе двухчасового общения с жителями обсуждались вопросы, связанные непосредственно с жизнеобеспечением, благоустройством и дальнейшим развитием Заводского. Предваряя вопросы, Вячеслав Битаров пояснил, что будучи в должности временно исполняющего обязанности главы пришлось столкнуться с очень сложной финансово-экономической ситуацией. В связи с этим, ему хотелось бы провести такие сходы в крупных населенных пунктах, чтобы узнать обо всех локальных проблемах.

«В ближайшее время начнется работа над республиканским бюджетом, и самые острые вопросы граждан необходимо включать в инвестиционные программы», — сказал он.

Вячеслав Битаров напомнил, что в начале года из-за критического состояния регионального бюджета в республике возникали проблемы с выплатой социальных пособий и заработной платы. «Мы наладили взаимодействие с федеральными органами и попросили помощи у них. Конечно, это не говорит о том, что мы решили все проблемы. Правительству необходимо выстраивать программу социально-экономического развития, над чем и работаем. Нам надо знать, чего ждет от власти народ. Со своей стороны я даю вам слово честно работать во благо Северной Осетии», — отметил руководитель республики.

Жителей Заводского интересовали острые проблемы жизнеобеспечения поселка: строительство новых детских садов, ремонт дорог, реконструкция ливневых канализаций и водопровода, сетей электроснабжения. По словам Вячеслава Битарова, в настоящее время правительство республики работает над включением проекта по строительству трех детских садов на 280 мест в поселке в федеральную программу. Для реализации проекта необходимо 150 млн рублей.

На актуальные вопросы жителей Заводского отвечал и глава администрации местного самоуправления города Владикавказа Борис Албегов. Сити-менеджер сообщил, что на строительство и ремонт дорожного полотна в Заводском в текущем году будет выделено 12 млн рублей. Особое внимание дорожных служб будет приковано к центральным улицам Заводского. Ремонт ливневых канализаций требует 50 млн рублей. Средства уже заложены в бюджет, их предполагается потратить на указанные цели в 2016—2017 годы. Новый же водопровод обойдется городу в 12 млн рублей.

Напомним, что Вячеслав Битаров, действующий председатель правительства был назначен на должность временно исполняющего обязанности главы РСО-Алания 1 марта 2016 года. Кадровая перестановка произошла в связи со смертью 19 февраля главы республики Тамерлана Агузарова.