Тюмень, 7 июля, 2016, 19:24 — ИА Регнум. В Тюменской области «Единая Россия» выдвинула кандидатов в Тюменскую облдуму. Произошло это сегодня, 7 июля, на региональной конференции партии. Путём тайного голосования определены фамилии депутатов, которые пойдут на выборы в Тюменскую областную думу шестого созыва, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии.

Флаг партии «Единая Россия»

Первая «тройка» списка по единому избирательному округу: председатель Тюменской областной Думы, член президиума регионального политсовета «Единой России» Сергей Корепанов, председатель думы ХМАО, секретарь регионального отделения партии Борис Хохряков и первый заместитель председателя Тюменской областной думы, секретарь Тюменского регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов.

Далее кандидаты расположились по списку в следующем порядке: действующий депутат Тюменской облдумы Павел Белявский, журналист из ЯНАО, руководитель исполкома партии Александр Ширыкалов, депутат думы ХМАО, писатель Еремей Айпин, главврач Федерального центра нейрохирургии Альберт Суфианов, замглавного врача Нефтеюганской окружной клинической больницы Владимир Ермолаев, действующий депутат, президент ПАО «Запсибкомбанк» Дмитрий Горицкий, также депутат Тюменской областной думы пятого созыва Вячеслав Танкеев, член Совета Федерации от Тюменской области Михаил Пономарев и так далее. В едином списке от ЕР — 46 фамилий.

Андрей Артюхов отметил, что среди cписка в областную думу есть новые лица, в частности, беспартийные — главврач Федерального центра нейрохирургии Альберт Суфианов и создатель популярного сайта «Детки!» Елена Кашкарова. Впервые в выборах в областную думу в качестве кандидатов участвуют три руководителя исполкома партии — Тюменскую область представляет Ольга Швецова, Югру — Андрей Моргун, Ямал — Александр Ширыкалов. Также участвует много представителей общественных организаций — вице-президент «Опоры России» Эдуард Омаров, сопредседатель ОНФ Евгений Семеняко, руководитель сторонников партии Дмитрий Новицкий и лидер тюменских «молодогвардейцев» Роман Рзаев.

Что касается кандидатов по одномандатным округам, то по Салехардскому округу №1 (Сергей Корепанов), Надымскому округу №2 (Фуат Сайфитдинов), Муравленковсковскому округу №3 (Николай Яшкин), Пуровскому округу №4 (Николай Бабин), Югорскому округу №5 (Юрий Холманский), Сургутским округам №9, 10, 11 (Галина Резяпова, Игорь Иванов, Сергей Дубровин), Когалымскому округу №12 (Инна Лосева), Нижневартовским округам №13, 14 (Евгений Макаренко, Юрий Елин), Ярковскому округу №15 (Юрий Конев), Тюменским округам №18, 20, 21 (Сергей Медведев, Олег Чемезов, Александр Крупинин), Заводоудоковскому округу №22 (Владимир Ковин), Ишимскому округу №23 (Виктор Рейн), Казанскому округу №24 (Владимир Ульянов) — выдвинуты депутаты Тюменской областной думы пятого созыва.

Новички, которым предстоит побороться за места в региональном парламенте, представляют Няганьский округ №6 — глава Нягани Владимир Нефедьев; Нефтеюганский округ №8 — генеральный директор ООО «Лесопромышленная компания» Богдан Боословец; Тюменский округ №17 — ректор ТюмГУ, депутат гордумы Валерий Фальков; Ханты-Мансийский округ №7 — помощник депутата Думы ХМАО Алексей Аносов; Тобольский округ №16 — директор строительной компании «Тобольскстроймеханизация» Владимир Майер; Тюменский округ №20 — заместитель секретаря территориального отделения партии «Единая Россия» Сергей Романов.

Как отмечают политологи, «Единая Россия» закрыла округа опытными в политике кандидатами, не оставляя шансов оппозиции.

Напомним, дума Тюменской области состоит из 48 депутатов. 24 депутата избираются по одномандатным округам, 24 — по единому округу от политических партий. Кроме представителей Тюменской области, в него входят представители автономных округов — Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского. В нынешнем составе областной думы пятого созыва 38 представителей ЕР, трое — КПРФ, пятеро — ЛДПР, двое — от партии «Справедливая Россия».

Выборы в региональный парламент пройдут 18 сентября.