Калуга, 7 июля, 2016, 18:39 — ИА Регнум. Жуковский районный суд Калужской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения почтовой связи села Тарутино. Женщина признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения).

Цитата из т/ф «Бремя цыган». реж Борис Соболев. 2016. Россия За решеткой

Как сообщила 7 июля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Татьяна Гильдикова В суде установлено, что начальник отделения почтовой связи села Тарутино, в мае 2013 года, имея преступный умысел на хищение чужого имущества, вверенного ей, используя служебное положение, приняла от клиента в качестве оплаты за электроэнергию денежные средства в размере свыше 66 тысяч рублей, однако в кассу их не внесла, а присвоила себе.

С целью сокрытия преступления, имея доступ к извещениям за оплату электроэнергии, собственноручно внесла изменения в извещение, исказив сумму, подлежащую оплате, и направила извещение с искаженными сведениями в адрес оплатившего лица.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимую виновной в совершении инкриминируемого преступления и назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей и взыскал причиненный преступлением ущерб.

Между тем, в официальном комментарии УФПС Калужской области сообщает, что факт присвоения денежных средств был выявлен в ходе внутренних ревизий службой безопасности предприятия. Совершившая правонарушение сотрудница была уволена, материалы по данному факту переданы в правоохранительные органы.

Для того, чтобы минимизировать и исключить подобные негативные случаи в филиале принимаются меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы, предъявляется повышенный спрос за нарушение сотрудниками финансово-хозяйственной дисциплины, проводится контроль за деятельностью персонала, ужесточается система отбора при рассмотрении кандидатов при приеме на работу.

Данное происшествие не повлияло на обслуживание населения и организаций. Все обязательства перед клиентами выполняются в срок и в полном объеме.