Рим, 7 июля, 2016, 18:36 — ИА Регнум. «Врачи без границ» обеспокоены тем, что миграционный пакт Евросоюза с Турцией может служить моделью для аналогичных сделок ЕС с африканскими странами, передает Daily Mail.

msf.org «Врачи без границ»

Лидер благотворительной организации Джоанн Лю на встрече с председателем Европейской комиссии Жан-Клод Юнкером пожаловалась на турецко-европейское соглашение. Месяцем ранее «Врачи без границ» заявили, что больше не будут просить финансирования своей деятельности Брюсселем.

Лю говорит, что она призвала к предоставлению срочной защиты и помощи для всех лиц, ищущих убежища. Юнкер пообещал содействовать этому.

18 марта в обмен на €3 млрд от Евросоюза Турция обязалась возвращать нелегальных мигрантов из Европы.

В 2015 году финансирование ЕС «Врачей без границ» составило около €46 млн, около восьми процентов совокупного бюджета международной НПО.