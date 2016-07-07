Поддержка сельского хозяйства Вологодчины в 2016 году может стать рекордной
Вологда, 7 июля, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Вологодчина вошла в число 18 российских регионов, которым Правительство РФ предоставило средства на софинансирование расходных обязательств, связанных с поддержкой экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства. Регион получил из федерального бюджета 76 миллионов рублей, которые будут направлены на поддержку отрасли растениеводства.
На сегодняшний день, как сообщили ИА REGNUM в департаменте сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, региональные аграрии завершили весенний сев и приступили к заготовке кормов. Площади посевов в этом году сохранены на уровне 2015 года. В частности, засеяно более 125 тысяч гектар яровых, 21 тысяча тонн картофеля, порядка 6 тысяч тонн льна-долгунца.
Сохранить на уровне посевные площади удалось благодаря выделенным аграрием бюджетным средствам. К июлю было распределено более 750 миллионов рублей, причем 320 миллионов из этих средств — субсидии из федерального бюджета.
«Деньги на проведение весенних-полевых работ дошли до нас к середине мая. В прошлые годы региональные и федеральные средства приходили в лучшем случае летом, так что приходилось брать кредиты под высокие проценты, перекидывать средства, которые собирались направить на покупку новой техники. Учитывая хорошую погоду в регионе, нам удалось сразу же вступить в посевную компанию, закупить удобрение и ГСМ, выгнать в поля технику и людей. Мы много лет говорили, что нужно наладить схему, при которой сельхозники смогут быть обеспечены всем необходимым уже к началу посевной. Вот уже второй год — это худо-бедно, но удается», — рассказал корреспонденту нашего агентства председатель крестьянско-фермерского хозяйства Андрей Воронов.
Если в прошлом году поддержка вологодских селях достигла 2,4 миллиарда рублей, то в этом году, надеются региональные власти, благодаря возможным дополнительным доходам областного бюджета и поддержке региональных программ из Федерации превысит эту сумму, достигнув 2,5−2,7 миллиарда рублей.
Отметим, что в 2016 году по прогнозам хозяйства области заготовят порядка 250 тысяч тонн зерна, 62 тысяч тонны овощей, 250 тысяч тонн картофеля, 4,1 тысячу тонн льна. Таким образом, по сравнению с прошлым годом должно вырасти производство картофеля (на 15 тысяч тонн) и овощей (на 1,4 тысячи тонн). По остальным товарным группам производство должно сохраниться на уровне 2015 года.