Вологда, 7 июля, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Вологодчина вошла в число 18 российских регионов, которым Правительство РФ предоставило средства на софинансирование расходных обязательств, связанных с поддержкой экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства. Регион получил из федерального бюджета 76 миллионов рублей, которые будут направлены на поддержку отрасли растениеводства.

Иван Гринюк. На полевом стане. 1949

На сегодняшний день, как сообщили ИА REGNUM в департаменте сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, региональные аграрии завершили весенний сев и приступили к заготовке кормов. Площади посевов в этом году сохранены на уровне 2015 года. В частности, засеяно более 125 тысяч гектар яровых, 21 тысяча тонн картофеля, порядка 6 тысяч тонн льна-долгунца.

Сохранить на уровне посевные площади удалось благодаря выделенным аграрием бюджетным средствам. К июлю было распределено более 750 миллионов рублей, причем 320 миллионов из этих средств — субсидии из федерального бюджета.

«Деньги на проведение весенних-полевых работ дошли до нас к середине мая. В прошлые годы региональные и федеральные средства приходили в лучшем случае летом, так что приходилось брать кредиты под высокие проценты, перекидывать средства, которые собирались направить на покупку новой техники. Учитывая хорошую погоду в регионе, нам удалось сразу же вступить в посевную компанию, закупить удобрение и ГСМ, выгнать в поля технику и людей. Мы много лет говорили, что нужно наладить схему, при которой сельхозники смогут быть обеспечены всем необходимым уже к началу посевной. Вот уже второй год — это худо-бедно, но удается», — рассказал корреспонденту нашего агентства председатель крестьянско-фермерского хозяйства Андрей Воронов.

Если в прошлом году поддержка вологодских селях достигла 2,4 миллиарда рублей, то в этом году, надеются региональные власти, благодаря возможным дополнительным доходам областного бюджета и поддержке региональных программ из Федерации превысит эту сумму, достигнув 2,5−2,7 миллиарда рублей.

Отметим, что в 2016 году по прогнозам хозяйства области заготовят порядка 250 тысяч тонн зерна, 62 тысяч тонны овощей, 250 тысяч тонн картофеля, 4,1 тысячу тонн льна. Таким образом, по сравнению с прошлым годом должно вырасти производство картофеля (на 15 тысяч тонн) и овощей (на 1,4 тысячи тонн). По остальным товарным группам производство должно сохраниться на уровне 2015 года.