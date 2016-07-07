Вологда, 7 июля, 2016, 18:30 — ИА Регнум. В течение трех лет в регионе проводится политика привлечения к развитию профессионально-технического образования промышленных предприятий области. За это время в рамках государственно-частного партнерства с ведущими работодателями уже созданы образовательные полигоны для энергетической отрасли, машиностроения, строительной отрасли, химической и металлургической отраслей, в сфере общественного питания.

Группа учащихся фабрично-заводского обучения. 1931

Основным направлением в развитии образовательных полигонов является создание структурных подразделений профессиональных образовательных организаций на предприятиях, развитие моделей обучения на рабочем месте. Ожидается, что это поможет обеспечить увеличение доли выпускников, трудоустроившихся или продолживших обучение по полученной профессии.

Будет в 2016—2017 учебном годах увеличено и количество бюджетных мест в профессиональном образовании.

«В этом году мы в сравнении с прошлым годом на 620 увеличили количество бюджетных мест. Всего бесплатно в следующем учебном году смогут обучаться в наших колледжах и техникумах 5975 вологжан, из них 5,4 тысячи бюджетных мест будет предоставлено для поступающих после 9-го класса, 575 мест — для выпускников 11-х классов. Стоит отметить, что в этом году более 20% обучающихся уже изначально определили свою профессию и подали документы с подлинником. Это очень важно, так как говорит об осознанности выбора профессии выпускниками школ», — сообщила крреспонденту ИА REGNUM начальник департамента Елена Рябова.

Отметим, что на сегодняшний день в Вологодской области работает 36 техникумов и колледжей. В 2016 году прием в колледжи и техникумы области будет осуществляться по 61 специальности, 31 профессии и шести программам профессионального обучения.

На сегодняшний день, как сообщили в региональном департаменте образования, экономика Вологодской области испытывает острую потребность в специалистах в сфере наземного транспорта, строительства, машиностроения, сельского и лесного хозяйства, промышленной экологии и биотехнологии, образования, сервиса и туризма, теплоэнергетики.