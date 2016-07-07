Рига, 7 июля, 2016, 18:27 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Латвии начала уголовное преследование бывшего председателя правления предприятия Latviajs Dzelzceļš (Латвийская железная дорога) Угиса Магониса за принятие взятки в размере примерно 500 тыс. евро, а эстонскому предпринимателю Олегу Осиновскому инкриминируется дача взятки, сообщает портал Mixnews.lv.

Kiwiev Взятка

Решение о начале уголовного преследования принято прокурором отдела по расследованию особо важных дел вчера. С учетом интересов следствия более подробная информация о деле пока не предоставляется.

Напомним, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) констатировало, что руководитель Latviajs Dzelzceļš как государственное должностное лицо принял взятку от частного лица в связи с конкурсом дочернего предприятия Latviajs Dzelzceļš «LDz ritoša sastava serviss». Магонис был уволен с должности после того, как KNAB задержало его по подозрению во взяточничестве в августе 2016 года. Суд Рижского района дал санкцию на арест Магониса, но позже он был освобожден под залог.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Олег Осиновский, владелец завода «Локомотив» в Даугавпилсе (Латвия), намеревался ремонтировать в городе размещенную в Латвии бронетехнику НАТО. Об этом в интервью ТВ3 в передаче «Ничего личного» признался сам предприниматель. Кроме того, в передаче эстонский бизнесмен сильно разозлился на Даугавпилсскую думу и подверг критике действия мэра города Яниса Лачплесиса в связи с ее решением купить трамваи в России.

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