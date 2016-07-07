Санкт-Петербург, 7 июля, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Компания Ford Sollers приняла решение о программе пересмотра заработной платы в 2016 году для основной категории сотрудников, занятых в производстве, и увеличении ее на уровень 5−7% в среднем в зависимости от региона. Эта мера позволит удержать на заводах квалифицированных работников. Об этом сегодня, 7 июля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

Mike Mozart Эмблема Ford

«Данная мера поддержит конкурентоспособность компенсационных условий для сотрудников компании в условиях снижения рынка. Ford Sollers рассчитывает на восстановление рынка, мы заинтересованы в сохранении и развитии квалифицированного персонала на производстве. Мы ценим вклад сотрудников заводов в общее дело и прилагаем все усилия для того, чтобы снизить влияние неблагоприятной внешней конъюнктуры на удовлетворенность работников», — отметил представитель компании.

Также, в Ford Sollers подчеркнули, что продолжат работать над снижением издержек и адаптацией производства в зависимости от текущего спроса, чтобы продолжить укреплять позиции, когда рынок восстановится.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, завод Ford Sollers во Всеволожске давно работает только в одну смену. Из-за сильного спада на рынке еще в октябре 2015 года в компании Ford объявили об увеличении сроков новогодних каникул, чтобы избежать затоваривания, а также запустили программы увольнения по соглашению сторон. На сегодняшний день общее количество сотрудников завода составляет около 1500 человек.

Напомним также, что ранее завод во Всеволожске приостановил производство с 9 до 20 июня. Рабочие трудятся 4 дня через 10 выходных, а с середины июля уйдут на каникулы.

Ford Sollers в первом полугодии 2016 года увеличил продажи в России на 56% до 20,6 тыс. автомобилей по сравнению с тем же периодом прошлого года. Драйверами продаж стали коммерческий автомобиль Ford Transit и кроссовер Ford Kuga.