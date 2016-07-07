Ярославль, 7 июля, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Неожиданно начавшийся ремонт Московского проспекта вызвал немало вопросов у ярославцев. Данный проспект, считался одной из лучших дорог города и не требовал явно ремонта. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Павел Дыбин, решение о ремонте Московского проспекта не было согласовано с депутатами.

Дмитрий Савин City-yaroslavl.ru Павел Дыбин

«Когда формировался бюджет города, то в связи с нехваткой бюджетных средств был большой вопрос о выборе улиц, которые будем ремонтировать. Задавались вопросы по Суздальскому шоссе и улице Калинина, которую наконец-то уже сделали. Вопрос по многим улицам был открыт. Сейчас мы видим, что вместо проблемных улиц, на которых люди уродуют свои автомобили, почему-то ремонтируют Московский проспект. Для меня и большинства моих коллег-депутатов начало ремонтных работ на основной транспортной артерии города стало сюрпризом», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Павел Дыбин

Депутат крайне удивлен тем, что чиновники явно не подумали о сроках работ, о путях объезда ремонтируемых участков, не предупредили своевременно ярославцев о возможных транспортных проблемах.

«Основной объездной путь — окружная дорога, но на ней тоже ведутся ремонтные работы. В связи с этим движение парализовано, люди часами стоят в пробках», — возмущён депутат.

Логично, что такое неожиданное начало работ на Московском проспекте вызывает вопросы: почему и зачем они были начаты.

«На вопрос «почему» власть отвечает, мол это предписание компетентных органов, которое мы не могли не выполнить. Хотя параллельно не выполняются десятки предписаний — от ремонта дорог, до капремонта многоквартирных домов. Федеральный закон позволяет изменить объёмы работ по ремонтируемому участку, свести к минимуму их затратность, а деньги перевести на ремонт более проблемных автодорог Ярославля. Чиновники, отвечающие за эту работу со своей задачей не справились. Налицо стопроцентное неэффективная работа, халатность исполнительной власти города», — считает Павел Дыбин.