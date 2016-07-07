Никосия, 7 июля, 2016, 18:22 — ИА Регнум. Парламент Кипра принял резолюцию, которая требует от исполнительных властей островной республики инициировать процесс снятия антироссийских санкций Европейским Союзом. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает телеканал RT.

Флаг Кипра

Резолюция была внесена фракцией «Прогрессивной партии трудового народа». В резолюции содержится призыв к правительству Кипра начать работу в рамках Европейского Союза по снятию санкций с Российской Федерации. Также исполнительная власть должна приложить все усилия, чтобы Россия сняла ограничения на ввоз сельскохозяйственных товаров с острова.

Резолюцию поддержали 33 депутата, 17 воздержались, против не выступил никто. Представители «Прогрессивной партии трудового народа» подчеркнули, что политика санкций против России не принесла плодов.

«Вместо этого они, наоборот, имеют только негативные политические и экономические последствия как для России, так и для всех стран — членов ЕС», — подчеркнули кипрские депутаты.

Ранее три северных области Италии — Лигурия, Ломбардия и Венето приняли аналогичные резолюции.