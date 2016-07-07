Мурманск, 7 июля, 2016, 18:09 — ИА Регнум. Среди абитуриентов Мурманской области, желающих получить среднее профессиональное образование, наблюдается повышенный интерес к морским специальностям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Приёмной комиссии Мурманского государственного технического университета.

Петр Матвеев. Юный моряк

«Мы видим, что на специальности, связанные с морем, морские специальности довольно большое количество поданных заявлений, и на сегодняшний момент по некоторым специальностям конкурс есть и 5 человек на место, и 4 человека на место, — пояснил заместитель ответственного секретаря Приёмной комиссии Мурманского государственного технического университета Сергей Райбулов. — Нас не может не радовать то обстоятельство, что ребята выбирают данные профессии».

Большой популярностью, по словам Райбулова, пользуется «капитанское отделение», то есть специальности «Судовождение», «Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов». Востребована среди мурманских абитуриентов и профессия судового механика.

Напомним, в этом году общий объём мест для обучения за счёт средств областного бюджета в учреждениях среднего профессионального образования остался на уровне 2015/2016 учебного года и составил 3495 человек. Северяне могут получить образование на базе заведений в Апатитах, Кандалакше, Ковдоре, Мончегорске, Оленегорске, Полярных Зорях, Мурманске — в целом, в большинстве крупных муниципалитетов.

Как сообщало ИА REGNUM, регион испытывает острую потребность в медицинских кадрах: и чиновники, и общественники не раз заявляли о нежелании молодых специалистов работать в медицинских учреждениях области.