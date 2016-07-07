Эксперт: Киберпространство станет новым оперативным простором НАТО
Бухарест, 7 июля, 2016, 18:04 — ИА Регнум. Лидеры НАТО на саммите в Варшаве признают киберпространство в качестве официальной «оперативной сферы» деятельности альянса, наравне с воздухом, сушей и морем. Об этом со ссылкой на румынскую компанию по глобальной технологической безопасности передает ABC News.
Аналитик Bitdefender Богдан Ботезату отмечает, что «киберпространство теперь фактически стало полем битвы вместе с воздухом, морем и землей».
В 2014 году румынская компания сотрудничала с властями Украины после того, как НАТО уполномочил Бухарест принять меры по повышению украинской безопасности.
По словам Ботезату, в прошлом году Франция, Германия, Испания и Румыния столкнулись с пятью угрозами, каждая из которых была нацелена на такие определенные области, как дипломатию, воздушное пространство или финансы.
Напомним, саммит НАТО в Варшаве пройдет 8−9 июля.