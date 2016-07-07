Бухарест, 7 июля, 2016, 18:04 — ИА Регнум. Лидеры НАТО на саммите в Варшаве признают киберпространство в качестве официальной «оперативной сферы» деятельности альянса, наравне с воздухом, сушей и морем. Об этом со ссылкой на румынскую компанию по глобальной технологической безопасности передает ABC News.

Цитата из к/ф «Газонокосильщик». Реж. Бретт Леонард. 1992. Великобритания — США — Япония Война в киберпространстве

Аналитик Bitdefender Богдан Ботезату отмечает, что «киберпространство теперь фактически стало полем битвы вместе с воздухом, морем и землей».

В 2014 году румынская компания сотрудничала с властями Украины после того, как НАТО уполномочил Бухарест принять меры по повышению украинской безопасности.

По словам Ботезату, в прошлом году Франция, Германия, Испания и Румыния столкнулись с пятью угрозами, каждая из которых была нацелена на такие определенные области, как дипломатию, воздушное пространство или финансы.

Напомним, саммит НАТО в Варшаве пройдет 8−9 июля.