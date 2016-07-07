Минск, 7 июля, 2016, 17:55 — ИА Регнум. В Белоруссии мужчина получил термические ожоги разной степени, прыгая в Купальскую ночь. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Белоруссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

BenjaminNelan Костер

Инцидент произошёл вечером 6 июля в деревне Петровичи Смолевичского района Минской области.

«35-летний мужчина — житель деревни Заречье — перепрыгивал через костёр и упал в него, в результате чего получил термические ожоги рук и ног, груди 1, 2, 3 степени (80% тела)», — говорится в сообщении.

На место были вызваны бригада скорой помощи и оперативная группа МЧС. Пострадавший мужчина госпитализирован в реанимационное отделение.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Белоруссии в рамках политики «белорусизиции» проводят большую работу по поляризации неоязыческих практик. Ранее аналогичные практики находились в фокусе внимания националистов Прибалтики и Украины.