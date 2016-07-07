Миасс, Челябинская область, 7 июля, 2016, 18:04 — ИА Регнум. «Планов по сокращению сотрудников на автозаводе «Урал» на 2016 год нет», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе завода.

uralaz.ru Спецтехника, выпускаемая на Челябинском автозаводе «Урал»

В 2015 году предприятие подавало в городскую службу занятости оценочные данные о возможном снижении численности персонала, исходя из ситуации на рынке и на основании прогнозов по сокращению объемов производства. Предприятие корректирует бизнес-план по производству и численности персонала, исходя из макроэкономической ситуации и планов по реализации в 2016 году федеральной программы сохранения занятости, уточнили в пресс-службе.

Наличие многочисленных частных производителей спецтехники автопроизводитель не считает проблемой. Наоборот, взаимодействие с более мелкими производителями говорит о выгодной кооперации, поскольку крупному производителю серийной техники невыгодно выполнять индивидуальные разовые заказы. На предприятии считают, что сам по себе доработчик — это клиент, расширяющий объемы сбыта продукции предприятия: «чем больше таких компаний, тем выше объем продаж автопроизводителя», — отметили в пресс-центре завода.

На предприятии соотносят культуру производства с мировой практикой. В 2016 году, как и в предыдущие годы, запланирован корпоративный отпуск, охватывающий последнюю неделю июля и первую неделю августа. Во время корпоративного отпуска будут осуществлены профилактика и ремонт оборудования, которое невозможно провести без остановки конвейеров. Кроме того, это возможность семейного отдыха в период дачного сезона и школьных каникул. Важно отметить, что в соответствии с трудовым законодательством корпоративный отпуск сотрудников является очередным полностью оплачиваемым отпуском, согласованным с профсоюзным комитетом, пояснили в пресс-центре автозавода «Урал». Система корпоративных отпусков — это общемировая практика в автопроме. «Корпоративный отпуск на предприятии не является кризисным явлением и никак не связан с выполнением госзаказа», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее ИА REGNUM со ссылкой на источник из профсоюзной и рабочей среды миасского завода «Урал» сообщало о возможных сокращениях персонала. При этом отметим, что острая ситуация отмечается на многих производственных предприятиях горнозаводской зоны. «Оптимизации» персонала могут подвергнуться заводы Кусы, Златоуста, Сатки. Проблема с занятостью на грани катастрофы — в моногороде Бакал Саткинского района.