Оренбург, 7 июля, 2016, 18:24 — ИА Регнум. Оренбургское региональное отделение ЛДПР вновь в центре скандала. От директора компании «СтройКапитал» Владимира Мирохина многодетная семья уже три года ждет завершения строительства дома, на которые потратила социальную выплату и материнский капитал, сообщает областное издание «Оренбуржье».

Борис Заболоцкий. Семья. 2012

Многодетная семья из Новоорского района получила материнский капитал и соцвыплату на строительство дома, сумму в 2,226 млн рублей перечислила подрядчику сразу после заключения договора. Однако семейство до сих пор не может справить новоселье и вынуждено с четырьмя детьми ютиться у свекрови. Стройка тянется с 2013 года. Многодетной матери Ольге Цой тогда торжественно вручили свидетельство на право единовременной государственной социальной выплаты на строительство собственного дома. В очереди на такое свидетельство семья стояла два года. Сейчас доведенные до отчаяния люди ищут справедливости и уже написали заявления в прокуратуру и полицию.

«За первый сезон был залит фундамент, на следующий год после постоянных напоминаний, требований, нехотя были возведены стены. На этом стройка замерла. Супруги Цой пытались звонить подрядчику, договариваться, задавать вопросы. Кончилось всё тем, что на звонки он просто перестал отвечать. Казалось бы, история вполне в рамках уголовного кодекса. Но есть одно но: подрядчик — директор компании «СтройКапитал», координатор регионального отделения ЛДПР в Оренбургской области, депутат Новоорского совета депутатов Владимир Мирохин», — отмечает печатное издание «Оренбуржье».

«Мы уже просто в отчаянии. Ютимся всей семьёй в маленьком старом доме у свекрови. Ба­бушка, мы с мужем и четверо детей. Все в двух комнатках. А тот дом, который Мирохин начал строить, он ведь уже раз­валивается. Там стена отошла. И стройматериалы, которые были завезены на площадку, постепенно разворовывают. Мы ему звонили, просили, а он перестал на звонки отвечать», — отметила Ольга Цой.

В заявлении прокурору Новоорского района она просит взять ситуацию под личный контроль, поскольку, по ее мнению, налицо признаки мошенничества.

В свою очередь, прокурор Новоорского района Вячеслав Гущин сообщил, что заявление Ольги Цой действительно поступило: «Гражданка Цой написала заявление, в котором предварительно усматриваются признаки преступления по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Исходя из того, что прокуратура не уполномочена производить следственные действия, эти материалы были направлены в УМВД по Новоорскому району, где в случае обнаружения состава преступления и будет возбуждено уголовное дело».

Следить за развитием ситуации обещал заместитель главы Новоорского района по социальным вопросам Александр Андронов: «Обидно, что такие вещи происходят в нашем районе, мы ведь занимали третье место по участию в подобных программах (жилья для молодых семей — ИА REGNUM) по области. И семья хорошая, никаких социальных рисков. Конечно, мы будем следить за развитием ситуации, всем, чем можем, поможем».

В штабе регионального отделения ЛДПР обещали связаться с Мирохиным для комментария по ситуации. Однако телефонный звонок корреспондента ИА REGNUM оказался в пустоту. Владимир Мирохин на связь не вышел. Стоит отметить, что из местных оппозиционных вожаков он — самая закрытая фигура для общения со СМИ. Во всяком случае, лидеры других региональных отделений парламентских партий активно реагируют на запросы журналистов и дают комментарии.

Многодетная мать возмущена до предела, а активность ЛДПР перед выборами подводят ее к заявлению о том, что ее семья не намерена оплачивать за собственный счет предвыборную кампанию ЛДПР — вообще и Мирохина — в частности.

По словам политолога Булата Калмантаева, в таком выводе гражданки, пожалуй, есть резон, если не фактический, то — нравственный: почему партия, которая на бесчисленных митингах и выступлениях своих вождей громче всех призывает к борьбе с коррупцией и казнокрадами, не начнет эту борьбу в своих рядах. Ведь вся сумма, которую «освоил» подрядчик, — это бюджетные деньги. Она из социальных выплат, предназначенных государством своим гражданам, которые более других в них нуждаются.

Комментируя ситуацию, политолог отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, что новый скандал может негативно сказаться на рейтинге ЛДПР накануне выборов. Эксперт и ранее делал неблагоприятный прогноз (в связи с массовым выходом членов из отделения из-за внутрипартийного конфликта, связанного с личностью Сергея Катасонова — ИА REGNUM). Политолог отметил странную преемственность порочных методов, используемых местными лидерами ЛДПР в своей хозяйственной, а потом и в политической риторике.

В 2015 году, в самом начале скандальных событий, повлекших массовый выход оренбургских членов ЛДПР из партии, Владимир Мирохин был представлен на политсовете Владимиру Жириновскому. Настаивал на его назначении региональным координатором депутат Государственной думы Сергей Катасонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, имя Катасонова накануне его перевода из партийного списка на освободившийся фракционный мандат в Государственной думе прогремело связи с интересом СМИ к делу о строительстве завода на бюджетные 9 млн рублей.

По данным областной прокуратуры, в период с декабря 2007 по июнь 2009 года ООО «Строительное предприятие СВС» были перечислены денежные средства в размере более 9 млн рублей. Завод по строительству деревянных каркасно-панельных домов для малоэтажного строительства до настоящего времени не построен. Более того, как объект незавершенного строительства он отчужден без каких — либо обязательств о строительстве и вводе в эксплуатацию в пользу третьих лиц. ООО «Строительное предприятие СВС» по решению учредителя ликвидировано, полученные бюджетные средства не возвращены.

Уголовное дело было закрыто, поскольку в судебном процессе адвокаты Катасонова смогли применить преюдицию — обязательность для всех судов, рассматривающих дело, принять без проверки доказательств факты, ранее установленные вступившим в законную силу судебным решением по другому делу, в котором участвуют те же лица, сообщает областное издание «Оренбуржье».

Булат Калмантаев считает, что ряд вопиющих фактов достаточно полно объясняют выход из партии трех членов ЛДПР из партийной фракции (в ней теперь один депутат) регионального парламента, официальные заявления о разрыве с ЛДПР оренбургского депутата Государственной думы и еще не менее 500 человек — теперь уже бывших членов ЛДПР.

По мнению эксперта, митинговая риторика ЛДПР расходится с практикой. О человеке судят по делам, а не по словам: «На весенних митингах Катасонов усиливал мощной аппаратурой свое заявления о том, как несправедливы в России законы: коммунальные платежи неподъемны для населения, вся реформа ЖКХ — сплошное вредительство. Однако услуги «СВС-Жилсервис» и «СВС-Энергострой» стали поводом для судебных тяжб».

В качестве примеров он привел несколько фактов. Так, жильцы написали жалобу на то, что «СВС-Жилсервис» с ними заключила какие-то странные договоры. Нет в документе номеров телефонов диспетчерских и аварийных служб, нет параметров качества предоставляемых услуг и много чего еще. Решением суда договоры обязали перезаключить, устранив нарушения.

Тепловую энергию в многоквартирные дома поставляло еще одно предприятие холдинга — ООО «СВС-Энергострой». Однако температура батарей и воды была далека от нормативной. И снова последовал судебный процесс, в ходе которого выяснилось, что «СВС — Энергострой» действительно экономил на жильцах. Все экспертизы, проверки подтвердили нарушение, и судебное решение было вынесено в пользу жильцов.

Эксперт утверждает, что есть судебные материалы и по проблематике капитального ремонта жилья предприятиями, так или иначе управляемыми Сергеем Катасоновым.

«Двое оренбургских лидеров ЛДПР в той или иной степени причастны к бизнесу, который основан на сборе от народа их социальных денег. Мирохин взял деньги у многодетной семьи. Деньги, которые выделило государство. А Катасоновым был основан бизнес, по поводу которого накопилась масса судебного материала как раз по сфере ЖКХ. В общем, получается, что местное отделение осваивает практику «прихватизации» ресурсов социальной поддержки граждан государством», — резюмировал политолог.

Стоит отметить, что вышедшие из ЛДПР активисты и старейшины причиной своего выхода из рядов либерал-демократов называли коммерциализацию партии, где деньги — во главе угла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2016 года пройдут выборы в Госдуму седьмого созыва. ЛДПР на съезде утвердила партсписок, региональную часть Оренбургской области возглавил Сергей Катасонов, третьим номером значится Владимир Мирохин. Помимо этого Мирохин выдвинут одномандатником по Орскому округу №144.

Напомним, в 2014 году Катасонов претендовал на пост губернатора, но был снят руководством ЛДПР с предвыборной дистанции. В СМИ появилась информация, что на такой исход повлияло уголовное дело как раз о строительстве завода и кредите в 9 млн рублей. Владимир Жириновский тогда заявил, что в партию поступили материалы, связанные с замечаниями по предыдущей деятельности Катасонова: «…какие-то были сделки — может быть криминального характера, какие-то замечания к документам о докторской степени, о воинском звании. Все в совокупности, мы посчитали для нас, как руководства политической партии недопустимым». Также он подчеркнул, что на любые выборы должны идти люди, у которых нет «ни одного самого маленького пятна на репутации».