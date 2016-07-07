Ярославль, 7 июля, 2016, 17:49 — ИА Регнум. 7 июля состоялось первое заседание Общественного совета при Избирательной комиссии Ярославской области. В состав совета вошли 10 человек: заведующий кафедрой социально-политических теорий Ярославского Государственного Университета им. П.Г. Демидова Юрий Головин, шеф-редактор ИА REGNUM в Ярославле Алексей Яковлев, генеральный директор «Центра подключения телекоммуникаций «Альтернатива», член Общественной палаты Ярославского муниципального района Данила Грибов, корреспондент газеты «Городские новости» Людмила Дискова, начальник службы радиовещания ГТРК «Ярославия» Родион Латышев, пенсионер Министерства обороны Анатолий Рыков, журналист Виктория Соцкова, доцент кафедры гражданского права и процесса теорий Ярославского Государственного Университета им. П.Г. Демидова Вадим Чуваков, член регионального совета общественного движения «Голос» Антон Шейнин и корреспондент ИА REGNUM Евгений Шувалов.

фото Избирательной комиссия Ярославской области Заседание Общественного совета

Целями и задачами Общественного совета станут изучение и анализ общественного мнения, позиций экспертов и специалистов по вопросам обеспечения реализации избирательных прав граждан, проживающих на территории Ярославской области, выработки предложений и рекомендаций по вопросам развития и совершенствования избирательной системы Ярославской области.

«Создание Общественного совета Избирательной комиссии, включение в его состав большого количества представителей журналистского сообщества, свидетельствует о большом запросе на открытость со стороны организации, организующей и отвечающей за выборы. Это безусловно положительный момент, но с другой стороны это характеризует сложившуюся ситуацию, когда фактическая легитимность результатов избирательного процесса ставится народом под сомнение — люди просто не верят, ни в честность выборного процесса, ни во власть, состоявшуюся в результате этого процесса», — считает член Общественного совета Алексей Яковлев.

Члены совета открытым голосованием избрали своим председателем Юрия Головина, пост секретаря совета занял Антон Шейнин.