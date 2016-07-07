Санкт-Петербург, 7 июля, 2016, 17:42 — ИА Регнум. Первый чартерный рейс из России в Турцию, который должен был состоятся после длительного перерыва, связанного с российскими санкциями, был отменен. Информация об отмене полета появилась на сайте санкт-петербургского аэропорта «Пулково», откуда должен был вылететь самолет.

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Авиакомпания KATEKAVIA, предоставляющей услуги под брендом Azur Air, должна была выполнить первый чартерный рейс ZF 8877 из Санкт-Петербурга в Анталью. Но рейс был отменен в связи с тем, что туристическая фирма «Анекс-тур», продавшая путевки в Турцию и авиакомпания, которая должна была отвезти отдыхающих, не получили разрешения от Роасавиации на полеты.

Всем купившим туры было предложено улететь регулярными рейсами, доплатив разницу стоимости за билеты.

В самой Росавиации заявляют, что ждут разрешающего постановления правительства, в котором будет обозначена дата снятия запрета на чартерные авиаперелеты в Турцию.

Напомним, 30 июня президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству страны возобновить нерегулярные воздушные маршруты в Турцию. Также Путин снял ограничения на продажу путевок в эту страну. После этого цены на регулярные рейсы в Турцию подскочили на 75%.