Минск, 7 июля, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко заявил о наличии у официального Минска оснований рассчитывать на снижение цены на российский газ, передаёт госинформагентство БелТА.

Janne Hellsten Газовая печь

«Переговоры продолжаются. Они проходят достаточно конструктивно, и у белорусской стороны есть основания рассчитывать на положительное решение вопроса», — сказал Семашко 7 июля по итогам заседания Национального совета по трудовым и социальным вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2016 года Белоруссия ставит вопрос о том, справедливы ли нынешние цены на российский газ. В Минске полагают, что вправе платить за газ на основе принципа равной доходности с ценой экспорта в Европу. Как ранее заявил Владимир Семашко, выступая в парламенте, с 1 января Белоруссия закупает «голубое топливо» по цене в $132,77 за тысячу кубометров. Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков настаивает на том, что цена не должна превышать $80 за тысячу кубометров.

В текущем году госпредприятия Белоруссии оплачивают потребляемый российский газ по цене ниже той, которая соответствует контракту с «Газпромом». В результате задолженность Минска перед Москвой составляет уже около $250 млн и продолжает расти. Белорусская «дочка» российского «Газпрома» была вынуждена обратиться в суд.

Российская сторона уверена, что Белоруссия должна исходить из действующих контрактов и платить за осуществляемые поставки. Такую позицию в конце мая обозначил глава Минэнерго России Александр Новак. Несмотря на растущий долг Белоруссии, в Москве подчёркивают, что не рассматривают варианта прекращения или сокращения поставок газа в постсоветскую республику.