Севастополь, 7 июля, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Правительство Севастополя постановило в срок до 15 августа сократить перечень государственных программ с 46 до 15, путем их объединения и укрупнения для оптимизации и эффективного использования средств, а также для формирования проекта бюджета 2017 года. Документ принят на заседании 7 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«О сокращении госпрограмм речь не идет, цель — оптимизация 46 действующих программ. Они будут укрупнены и объединены, их станет 15. Часть программ будут выделены в подпрограммы. До 5 августа требуется разработать новые госпрограммы и направить их в Контрольно счетную палату, и до 15 августа утвердить на заседании правительства», — пояснил директор департамента экономики Элимдар Ахтемов.

«Мы сейчас переходим на следующий этап программно-целевого метода. Резкое сокращение госпрограмм за счет их укрупнения позволит разрабатывать показатели в целом по отраслям», — сказал заместитель губернатора Алексей Еремеев.

Он пояснил, что до внесения в Законодательное собрание проекта бюджета 2017 года, следует предоставить и утвердить паспорта госпрограмм.

«Проекты бюджета 2017 года будут приняты на уровне правительства РФ в силу особенностей бюджетов Севастополя и Республики Крым. Хотелось бы, чтобы это было принято в сентябре, но всю подготовительную работу по формированию бюджета мы должны провести в августе», — добавил Еремеев.