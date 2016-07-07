Варшава, 7 июля, 2016, 17:36 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что альянс достиг «решающего момента для нашей безопасности», и на саммите в Варшаве будет обсуждать внешние вызовы, передает ABC News.

Magnus Fröderberg/norden.org Йенс Столтенберг

«Мир стал более опасным местом, чем всего несколько лет назад», — говорит Столтенберг, добавив, что «НАТО реагирует быстро и с решимостью».

«Завтра и в субботу мы будем принимать новые, важные шаги» для обеспечения безопасности стран-членов НАТО и способствовать укреплению стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, заявил он на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дуда.

«Уместно, что мы встречаемся в Варшаве — городе, который знает боль конфликта и цену безопасности», — заметил Столтенберг.

Напомним, двухдневный саммит НАТО в польской столице стартует 8 июля.