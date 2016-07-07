Ярославль, 7 июля, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Ремонт Московского проспекта в Ярославле обернулся транспортным коллапсом. Огромные пробки на одной из главных транспортных артерий города вызвали шквал гневной критики в адрес мэрии. Однако, как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля, ходу ремонта мешают неблагоприятные погодные условия.

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7 июля ярославские автомобилисты, простаивая в огромной пробке, созерцали на перегруженном транспортом Московском проспекте специалистов департамента городского хозяйства, ГИБДД, представителей ГП ЯО «Ярдормост». Поводом для сбора стала ситуация с текущим ремонтом одной из основных автодорог. Точнее, мэрии пришлось оправдываться за происходящее.

Как пояснил первый заместитель директора ДГХ Денис Зайцев, «пробки» на Московском возникают из-за того, что автомобилистам приходится притормаживать на отфрезерованных участках дорожного полотна и осторожно переезжать временные неровности. На упрек ГИБДД по поводу того, что ремонтные работы следует производить в ночное время, Денис Зайцев посетовал на плохую погоду.

«Мы планировали асфальтировать Московский проспект сегодня ночью, но был сильный дождь, и мы не могли этого сделать. Теперь основание должно просохнуть, чтобы ремонт был выполнен качественно. К сожалению, мы не властны над погодой. Это временные неудобства», — отметил Денис Зайцев.

«При хорошей погоде мы будем работать в течение сегодняшнего дня и ночью. Мы укладываем качественный асфальт ЩМА. Начнем работы от Московского вокзала в сторону центра», — пояснил Александр Тихомиров, заместитель директора ГП ЯО «Ярдормост».

Оценить состоятельность этих обещаний ярославцы смогут в ближайшие дни. Впрочем, как известно, непосредственным исполнителем работ выступает небезызвестная в Ярославле компания «Трасса», которую связывают с именем Вагинака Погосяна, осужденного за мошенничество при проведении дорожных работ на Юбилейном мосту в Ярославле. Между тем, сам факт ремонта Московского проспекта вызвал в областном центре скандал. Ярославцы считают, что состояние дорожного покрытия на Московском вполне удовлетворительное — в отличие от многих других улиц города.