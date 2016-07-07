Бишкек, 7 июля, 2016, 17:22 — ИА Регнум. В сети Интернет появился еще один клип на песню президента Киргизии Алмазбека Атамбаева «Я не могу без тебя жить». Видеоряд к исполненной главой государства музыкальной композиции был смонтирован из кадров кинофильма «Еще раз про любовь». Об этом сегодня, 7 июля, сообщило ИА 24.kg.

premier.gov.ru Алмазбек Атамбаев

По словам Алмазбека Атамбаева, данная песня была написана на стихи Николая Асеева еще в 2009 году. «Когда-то я играл в студенческом ансамбле, на соло-гитаре сыграл одну старинную мелодию — вальс. А потом еще безумно любил стихи Николая Асеева «Я не могу без тебя жить». И однажды вот этот старинный вальс и эти слова мне удалось сбить в одну песню. Правда, при этом пришлось немного подправлять стихи и убирать некоторые слова, потому что они не ложились на мелодию. И конечно, мне пришлось добавить припев. То есть и музыку, и слова добавить. Получилась хорошая песня, удивительная», — цитирует президента госинформагентство «Кабар» .

Вместе с тем, как отмечает газета «Вечерний Бишкек», киргизский лидер раньше увлекался не только игрой на гитаре и вокалом, но также сочинял стихи и рисовал. Об этом написала дочь президента Киргизии Алия Шагиева на своей странице в социальной сети Facebook.

«Я всегда воспринимала его как творческого человека, и неспроста — он с юности сочинял музыку, писал стихи и, представляете, рисовал! Да, рисовал, и причем много — листала недавно его альбом, который заполнялся приблизительно в моем возрасте. Склонность к искусству передалась мне именно от него», — подчеркнула она.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в интернете появился первый клип на исполненную президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым песню «Судьбе назло». Отметим также, что на свое 60-летие киргизский лидер намерен записать CD-диск с вокальными композициями собственного исполнения и вручить его родственникам и близким людям в качестве подарка.