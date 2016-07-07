Ярославль, 7 июля, 2016, 17:19 — ИА Регнум. Администрация Некоузского района Ярославской области обратилась в суд за установлением личности 85-летней отшельницы из деревни Никитино, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

фото Галины Голубковой Нина Соболева

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 85-летняя Нина Соболева с дочерью живет в ветхом доме без документов и пенсии. По словам местных депутатов, после перенесенного инсульта старушка не может ходить и при этом не получает медпомощь. Деревня находится в 150 километрах от областного центра, и дороги к ней нет.

Администрация района предпринимает все возможное для восстановления документов пенсионерки. Сама старушка вместе с дочерью была помещена в филиал районной больницы в пос. Октябрь. После его временного закрытия обе женщины переведены на лечение в ЦРБ.

Как ранее рассказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы администрации Некоузского района Елена Звонкова, единственной «ниточкой» в поисках сведений о Нине Соболевой является свидетельство о рождении ее дочери, где указан населенный пункт: станция Новодеревенская в Краснодарском крае. Значительно осложняет задачу то, что женщины не хотят рассказывать о своем прошлом.

«Мы направили запрос в этот населенный пункт — пришел ответ, что Нина Соболева выбыла оттуда в 1980 году. Куда выбыла — неизвестно. Но ее дочь с этого времени воспитывалась в интернате города Славянска. Сами они ничего нам не говорят, и это затрудняет нам работу. Но мы не оставим женщин в такой непростой ситуации и сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь им. Сейчас пытаемся установить личность Нины Соболевой в судебном порядке, чтобы выправить ей документы», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Елена Звонкова.