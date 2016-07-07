Рига, 7 июля, 2016, 17:16 — ИА Регнум. В будущем стоимость обучения в латвийских вузах непременно увеличится, и произойдет это уже в 2017 году, заявил ректор высшей школы Turība Алдис Бауманис, сообщает портал Lsm.lv.

Роман Нагорный Учебная аудитория

Бауманис объясняет подорожание предстоящим ростом издержек, так как с 2019 года вступят в силу правила о минимальном числе контактных часов, что означает рост суммы, которую необходимо будет платить преподавателям. Кроме того, по мнению Бауманиса, на рост платы за обучение повлияет и увеличение зарплат академического персонала.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Латвийское объединение студентов обеспокоено возможным сокращением числа бюджетных мест в высших учебных заведениях в 2017 году. По словам президента организации Илвы Григорьевой, речь идет о том, что число бюджетных мест может быть сокращено на 15%. Как отмечает ЛОС, нельзя лишить бюджетных мест тех студентов, которые уже учатся, но в таком случае возникают опасения по поводу того, сколько первокурсников смогут получить бюджетные места в новом учебном году.

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