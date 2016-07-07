Рига, 7 июля, 2016, 17:15 — ИА Регнум. В Латвии 5 июля на портале change.org начался сбор подписей за отмену тюремного заключения члену правления общества «13 января» Ансису Атаолу Берзиньшу, сообщает портал Rus.delfi.lv

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Как пояснили в правлении общества, в феврале 2016 года судья Рижского окружного суда Ивета Бримерберга «приняла единоличное, не подлежащее обжалованию и, к сожалению, безответственное, противоположное общественным интересам и противоречащее целям криминального процесса и пробации» решение о реальном исполнении приговора Ансу Атаолу Берзиню. В этой связи активисты считают, что латвийские власти преследуют Берзиньша за убеждения и взгляды, так как те участники беспорядков в Старой Риге, которые согласились говорить то, что хотели услышать прокуратура и суд, получили символические наказания.

Единомышленники Берзиньша решили создать петицию на портале «прямой демократии» change.org и начать сбор подписей в его поддержку. Петиция адресована Сейму, Генеральному прокурору и Председателю Верховного суда, так как, по их словам, только в их руках имеются юридические рычаги для исправления ситуации, а также президенту Латвийской Республики как гаранту законности и конституционности.

Напомним, Ансис Атаолс Берзиньш — латгальский музыкант из фольклорной капеллы Maskačkas spēlmaņi, один из самых ярких персонажей ночи 13 января 2009 года, когда на Домской площади (Рига) прошел организованный оппозицией митинг с призывом к президенту Латвии распустить Сейм. В нем участвовали примерно 10 000 человек. Митинг прошел спокойно, но после его окончания около тысячи демонстрантов направились к зданию Сейма, где начали бить стекла в окнах, громить полицейские машины и бросать в стражей порядка булыжники, бутылки и другие предметы. Ущерб был нанесен также нескольким зданиям и магазинам в Старой Риге, несколько полицейских и погромщиков получили травмы.