Москва, 7 июля, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры в рамках проходящей на Украине декоммунизации требует осуждения мирового сообщества. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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«Декоммунизация сегодня на Украине превращается в героизацию нацистов и фашистов. Память о зверствах бандеровцев, которые по своей жестокости даже превосходили гитлеровцев, теперь увековечена на одной из центральных улиц Киева», — констатирует депутат.

«Имена Бандеры и Шухевича навсегда вписаны в историю как предателей, организаторов преступлений против человечества и геноцида. Однако для киевских властей это не аргумент. Если действовать исходя из их логики, тогда в Берлине впору переименовывать улицы в Гитлер — или Гебельс-штрассе. Полный бред», — считает парламентарий.

По мнению Слуцкого, украинская «декоммунизация», которая должна вызывать негативную реакцию со стороны мирового сообщества, вершится с молчаливого согласия Запада: «Подобные решения, очевидно, попадают под «пропаганду нацизма и фашизма» и требуют осуждения мирового сообщества. Однако, Запад, который еще в 2010 году выражал официальные сожаления по поводу присвоения Бандере звания героя Украины, в своей сегодняшней антироссийской агонии просто закрывает на это глаза, как, впрочем и на другие преступления на Украине. Позор!»