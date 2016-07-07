Москва, 7 июля, 2016, 17:11 — ИА Регнум. Праздничные мероприятия, посвященные 123-летию со дня рождения поэта Владимира Маяковского, пройдут в Москве 19 июля. Культурную программу условно разделят на две части: «День Маяковского» и «Ночь Маяковского», сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Александр Дейнека. Маяковский в РОСТА (фрагмент). 1941

Так, дневное празднование начнется в 11:00 утра: поклонники творчества поэта соберутся на Новодевичьем кладбище, чтобы возложить цветы на его могилу.

Затем в Центре авангарда в Еврейском музее желающие смогут принять участие в экскурсии по выставке «Эффект времени: влияние русского авангарда на современную моду», а также посетить лекцию «Маяковский. Триумф и трагедия». Гостям расскажут, как Маяковский относился к Пушкину, почему писал стихи «лесенкой» и что скрывалось за его эпатажным поведением. Кроме того, в «Электрокабаре» покажут программу «Будущее. Три мелодекламации и стихи футуристов».

«Ночь Маяковского» начнётся с вечерней экскурсии «На трамвае с Маяковским». Маршрут пройдёт от Чистых прудов до Шаболовки. Также в центре авангарда библиотеки «Просвещение трудящихся» гости увидят фильм «Стеклянный глаз».

Напомним, до конца 2016 года в Москве планируют открыть еще одну квартиру-музей Маяковского, которая находится на улице Красная Пресня. Владимир Маяковский жил здесь с 1913 по 1925 годы. Это помещение сейчас принадлежит Государственному музею Владимира Маяковского на Лубянке.