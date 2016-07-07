Лондон, 7 июля, 2016, 17:10 — ИА Регнум. Американская теннисистка Сирена Уильямс, которая является лидером мирового рейтинга, вышла в финал Уимблдонского турнира, победив российскую теннисистку Елену Весенину. Полуфинальный матч состоялся сегодня, 7 июля, в Лондоне.

iShot71 Серена Уильямс

Весенина впервые в своей карьере дошла до полуфинала турнира серии Большого шлема. Но она уступила Уильямс со счетом 2:6, 0:6.

В финале первая ракетка мира встретится с победителем другого полуфинального матча между немкой Ангеликой Кербер и американкой Винус Уильямс, которая является старшей сестрой Серены.

Стоит отметить, что Уильямс является действующей чемпионкой Уимблдона. Более того, она шесть раз выигрывала этот престижный британский турнир.