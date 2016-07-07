Берлин, 7 июля, 2016, 17:06 — ИА Регнум. По мнению федерального правительства Германии, спустя шесть месяцев после вступления в силу «женские квоты» демонстрируют должный эффект, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Цитата из к/ф «Новые амазонки». Реж. Юлиуш Махульский. 1983. Польша Всё больше женщин

«У нас все больше женщин на руководящих должностях, и у нас будет еще больше женщин на руководящих должностях», — заявила министр по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи Мануэла Швезиг (СДПГ).

За 6 месяцев примерно в 150 компаниях, которые соблюдают квоты, доля женщины в совете директоров выросла на 3,86 процента до 25%.

Министр юстиции Хайко Маас (СДПГ) отметил: «Я хочу еще раз подчеркнуть, что мы начинаем с крайне плохого статуса-кво». Германия, по его словам, плетется в хвосте международного списка лидеров в «женских квотах».

С 1 января публичные компании ФРГ должны нанимать исключительно женщин на не менее 30% новых должностей наблюдательных советов. Квоты распространяются на фирмы, в которых совет директоров состоит поровну из представителей акционеров и сотрудников.