Ярославль, 7 июля, 2016, 17:02 — ИА Регнум. 7 июля в Городском выставочном зале им. Н.А. Нужина в Ярославле открывается Международная фотовыставка «100 чудес света». Свои работы ярославскому зрителю представят фотографы, сотрудничающие с такими крупными брендами, как «National Geographic», «GEO», «Scientific American», «Outdoor Life» и другими, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

фото выставки со страницы в Facebook

Фотовыставка собрала самые разнообразные снимки со всех уголков земного шара. Чтобы сделать эти кадры, фотографы зачастую с риском для собственной жизни забирались на самые высокие вершины и погружались в воды морей и океанов. Месяцами, а иногда годами изучали привычки диких животных и птиц, земноводных и насекомых. На выставке можно увидеть такие работы как «Гигант наблюдает» Томаса Доусона, «Аббатство Мон-Сен-Мишель» Дмитрия Моисеенко, «Поцелуй» Виктора Борзенко.

Выставка «100 чудес света» — ежегодный проект «Арт-центра». Первая коллекция была создана в 2011 году совместно с журналом «National Geographic. Россия» и успешно показана в Ярославле — выставку посетило около 2000 человек. Год спустя была собрана новая коллекция — 100 лучших снимков из 35-тысячной «золотой» коллекции журнала «National Geographic. USA».