Севастополь, 7 июля, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Правительство Севастополя приняло три постановления о порядке расходования средств горбюджета и иных межбюджетных трансфетров на оказание господдержки учреждениям культуры города. Общий объем финансирования — 25,65 млн рублей, из них — 5,21 млн рублей на постановку спектакля «Анна Каренина» в Севастопольском театре. Об этом в ходе заседания 7 июля сообщила директор департамента культуры Галина Солянина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Анна Каренина». реж Джо Райт. 2012. Великобритания Кира Найтли

«Министерство культуры РФ выделяет на постановку по роману Льва Толстого «Анна Каренина» 5,21 млн рублей. На эти средства будут пошиты костюмы, изготовлены декорации. Предусмотрен гонорар авторам и артистам, — сказала Галина Солянина. — В текущем году театру им. Луначарского из городского бюджета уже выделены 4,2 млн рублей на создание семи новых спектаклей».

Минкульт РФ также выделил 2 млн рублей на материально-техническое оснащение четырех городских музыкальных школ. Бюджетом Севастополя еще для двух школ на эти цели предусмотрено два миллиона рублей.

Библиотечная сеть города получит 120 тыс. рублей из федеральных средств на приобретение книг и подписку. Местным бюджетом для взрослой и детской библиотеки правительство выделило 1,6 млн рублей. Также из городского бюджета 106 тыс. рублей направлено для обеспечения сети Интернет в семи филиалах библиотек.

В текущем году на приобретение современного оборудования главной севастопольской библиотеке им. Л.Н. Толстого выделено 3,6 млн рублей.