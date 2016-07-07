Владикавказ, 7 июля, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Многодетные семьи Северной Осетии нуждаются в особом внимании — 60% из них проживают в жилье, плохо приспособленном для этого. Как сообщает 7 июля корреспондент ИА REGNUM, к такому выводу пришли эксперты Северо-Осетинского регионального отделения Общероссийского народного фронта после мониторинга жилищных условий граждан.

yskorim.ru Плохие жилищные условия

Общественники обнаружили ряд проблем, с которыми многодетным семьям приходится сталкиваться каждый день. В числе наиболее острых — плохие жилищные условия. На сегодня большая часть многодетных семей региона вынуждена ютиться в неприспособленных для нормального проживания домах. Многим приходиться жить на съемных квартирах, где зачастую отсутствуют не только центральное отопление, но и водопровод, канализация, горячее водоснабжение. Собранную в результате мониторинга информацию общественники намерены обсудить на расширенном заседании рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» с участием профильных министерств, а выработанные по улучшению ситуации предложения направить руководству республики.

Вопрос по обеспечению жильем многодетных семей мы поднимаем на разных уровнях. Сегодня в нашем регионе семьям, имеющим трех и более детей, оказывается господдержка в виде предоставления земельного участка. Но нуждающихся в улучшении жилищных условий бывает больше, чем число участков, которые могут выделить администрации районов, поэтому образовываются большие очереди. На наш взгляд руководители муниципальных образований могут исправить ситуацию с обеспечением жильем этой категории населения, если при выделении земельных участков под застройку будут обязывать строительные организации часть жилых помещений предоставлять под социальное жилье для малоимущих многодетных семей», — считает представитель регионального штаба ОНФ, председатель североосетинского отделения «Объединение многодетных семей России» Альбина Дзоблаева.

Напомним, что на сегодняшний день в республике проживает более 18 тысяч многодетных семей. По данным ОНФ, 60% из них, находясь за чертой бедности, вынуждены проживать в ужасных условиях. Представители регионального штаба Народного фронта в Северной Осетии озвучивали данную проблему на межрегиональном форуме в городе Ставрополе, на конференции многодетных семей, которая прошла недавно во Владикавказе.