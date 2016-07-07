Бишкек, 7 июля, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Бишкекский городской парламент одобрил инициативу мэрии столицы Киргизии о внесении в госпрограмму «Депозит медицинского работника на станции скорой медицинской помощи» изменений, касающихся увеличения надбавок к заработной плате врачам, работающим в медучреждениях города Бишкек. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

med.kg Празднование Дня медицинского работника в Киргизии

Отмечается, что причиной, побудившей руководство Бишкека пойти на подобный шаг, стала высокая текучка кадров в больницах и поликлиниках столицы Киргизии, вызванная низкой зарплатой, высокой рабочей нагрузкой, тяжелыми условиями труда и участившимися случаями нападения на медиков.

«С 1 июля 2016 года надбавки в размере 4000 сомов (около 3850 рублей) из расчета на одного работника будут получать в общей сложности 477 врачей: скорой неотложной помощи, педиатров, неанотологов, реаниматологов и анестезиологов. На второе полугодие 2016 года на данные цели из городского бюджета выделено 9 млн 170,2 тыс. сомов (8 млн 793,8 тыс. рублей), в 2017 году расходы по надбавкам увеличатся на 20 млн 704,2 тыс. сомов (19 млн 854,4 тыс. рублей)», — пояснили в мэрии.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным Министерства здравоохранения Киргизии, в настоящее время в стране действует выше 1800 государственных медицинских учреждений, в том числе: 142 больницы, порядка 700 центров семейной медицины (поликлиник) и более 1000 фельдшерско-акушерских пунктов. В Киргизии насчитывается около 12 тыс. врачей и 40 тыс. других медработников, однако при этом дефицит медицинских кадров составляет порядка 20%.