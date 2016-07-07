Москва, 7 июля, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Законопроект о выходном в День семьи, любви и верности внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР Алексей Диденко и Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. Такое законодательное нововведение придаст празднику федеральное государственное значение и будет способствовать формированию в обществе положительного отношения к семье, ответственности при заключении брака, а также увеличению рождаемости, уверены авторы.

wallspaper.ru Семья

Роль семьи в обществе и государстве очень велика, указали парламентарии, от семьи, традиций, почитаемых в семье, зависит то, каким будет продолжение человеческого рода и воспитание нового поколения. Именно семья способствует развитию нравственных качеств, формированию личности, добрососедскому отношению между людьми и объединению общества.

Напомним, в 2008 году ко дню поминовения православных русских святых Петра и Февронии из древнего города Мурома учрежден День семьи, любви и верности, который широко отмечается в России 8 июля.