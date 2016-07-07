Ростов-на-Дону, 7 июля, 2016, 16:53 — ИА Регнум. В зоопарке Ростова-на-Дону вновь пополнение. Гималайский медвежонок появился на свет в феврале этого года, но гостям детёныша представили только сейчас. Как сообщили ИА REGNUM в зоопарке 7 июля, в открытый вольер Юка выходит вместе с мамой-медведицей Машей.

zoopark-rostov.ru Медвежонок Юга с мамой

Появился на свет медвежонок в период зимней спячки, поэтому весной для сотрудников зоопарка рождение малышки Юки стало сюрпризом. Спасаться от зноя медведям помогает специально обустроенный летний душ, но пока детёныш ещё боится принимать водные процедуры.

Напомним, что в этом году в ростовском зоопарке появились на свет две мартышки: красная и зелёная. А летом родились оленёнок и три детёныша капибары.

Ранее сообщалось о о том, что коллекция зоопарка может пополниться новыми обитателями. Весной шли переговоры об обмене животными между зоопарками Ростова-на-Дону, Алма-Аты и Липецка. Предполагалось, что на Дон прибудут два жирафа и самый редкий вид — олень Давида.

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