Минск, 7 июля, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Золотовалютные резервы Белоруссии в соответствии с методологией Международного валютного фонда в июне увеличились на 42,6 млн долларов США и, по предварительным данным, на 1 июля составили 4 314,2 млн долларов США в эквиваленте. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба Национального банка Белоруссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В национальном определении объём золотовалютных резервов увеличился на 174,4 млн долларов США и на 1 июля составил 4 791,5 млн долларов США в эквиваленте.

Сообщается, что поддержанию золотовалютных резервов способствовали поступление средств от продажи Минфином и Нацбанком Белоруссии облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, покупка Нацбанком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также увеличение стоимости золота на международном рынке драгоценных металлов.

Отрицательное влияние на объём золотовалютных резервов в основном оказало погашение правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте в полном объеме, информирует регулятор.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году золотовалютные резервы Белоруссии сократились на 17,5%, чему способствовало погашение внешнего госдолга. ВВП Белоруссии в 2015 года упал на 3,9%, а за январь-май 2016 года — сократился на 2,8% к аналогичному периоду прошлого года. Внешнеторговый оборот товаров и услуг Белоруссии за январь-апрель 2016 года сократился на 14,2%.