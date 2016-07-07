Рига, 7 июля, 2016, 16:49 — ИА Регнум. В Латвии для целенаправленного контроля за здоровьем животных в связи со стремительным распространением африканской чумы свиней (АЧС) планируется расширить первую, вторую и третью зоны риска АЧС, что предусматривает проект изменений в правилах о порядке ликвидации и предотвращения угрозы эпидемии, сообщает LETA.

(сс) Peggy_Marco Свинья

Согласно изменениям в правилах, в первую зону риска, помимо уже включенных в нее регионов, войдут также Балдонский, Баускский, Иецавский, Кекавский и Стопиньский края, Сигулда, Аллажская и Сигулдская волости, Вецумниекская, Стелпская, Барбелская и Скайсткалнская волости Вецумниекского края.

Кегумский, Аматский, Малпилский, Саласпилский, Икшкильский, Яунелгавский, Неретский, Салский и Виеситский края, Морская волость Сигулдского края, а также Валлеская и Курменская волости Вецумниекского края войдут во вторую зону риска. В эту зону входят также весь Огрский край и город Лимбажи.

В свою очередь в третью зону риска в дополнение к уже включенным в нее краям и волостям войдут Айнажи и Салацгрива.

Согласно правилам, первая зона риска — это территория, где АЧС не обнаружена, однако она находится рядом с регионами, затронутыми инфекцией. Живых свиней и свинину из этой зоны можно вывозить, соблюдая установленные Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС) нормы биобезопасности. Во вторую зону риска входят территории, где обнаружены больные чумой кабаны. Из этой зоны запрещено перемещать живых свиней, а свинину, мясо кабана и мясные изделия разрешается вывозить с соблюдением норм биобезопасности.

В третью зону риска входят территории, на которых обнаружены случаи заболевания АЧС и среди свиней, и кабанов. Из этой зоны запрещено вывозить живых свиней, свинину, мясо кабана и изделия из них.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, последний случай заболевания АЧС среди свиней в Латвии был зарегистрирован в сентябре 2015 года. В целом, с начала эпидемии АЧС уничтожено почти 800 свиней. В 2016 году чума была обнаружена только у кабанов — до 1 июля зарегистрировано 517 больных животных в 158 волостях 51 края, а также в двух городах — Резекне и Плявиняс.

Напомним, АЧС — очень опасное и легко передаваемое вирусное заболевание свиней. В местах, где констатировано заболевание, необходимо забить все стадо, поэтому вспышки этой болезни наносят большой экономический ущерб свиноводам. Согласно подсчетам специалистов, АЧС распространяется со скоростью 100 км в год, и уже в 2016 году болезнь свиней перекинется на Ригу.

Читайте также: Африканская чума свиней приближается к Риге