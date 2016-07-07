Рига, 7 июля, 2016, 16:47 — ИА Регнум. В первом полугодии 2016 года в Вентпилсском порту Латвии перевалено 10 млн тонн грузов, что на 25% меньше, чем в первом полугодии 2015 года, сообщает LETA.

Mamanikas Вентспилсский порт

Как заявила представитель по общественным отношениям управления Вентспилсского свободного порта Инга Иевиня, существенно по сравнению с 2016 годом уменьшился объем транзита нефтепродуктов и угля, что в основном и повлияло на показатели общего грузооборота порта.

Так, на 28% или на 1,7 млн тонн уменьшился грузооборот ООО «Ventspils nafta terminаls» — за шесть месяцев перевалено 4,5 млн тонн, что не достигает даже половины мощностей терминала.

В свою очередь на угольном терминале АО «Baltic Coal Terminal» перевалено 740 000 тонн грузов (-45%), что составляет менее половина мощностей терминала. Существенное снижение грузооборота, в основном за счет угля, наблюдается у АО «Вентспилсский торговый порт» — в первом полугодии перевалено 1,1 млн тонн грузов (-35%). У нефтепродуктового терминала ООО «Ventall terminаls» также было падение объема грузов — перевалено 404 000 тонн (-55%). Очень плохие результаты, по оценке управления Вентспилсского порта, были у АО «Калия паркс», где за шесть месяцев перегружено 138 000 тонн, что составляет всего 5% мощностей терминала. Падение грузооборота было и у АО «Ventbunkers» — перевалено 1,1 млн тонн (-18%).

По сравнению с 2015 годом улучшились показатели зернового терминала АО «Ventspils Grain Terminal», где перевалено 192 000 тонн зерна — это означает, что используется четверть мощностей терминала. На 15% или на 32 000 тонн увеличился грузооборот «Ventplac», где перевалено 242 000 тонн. На 10% или на 14 000 тонн увеличился объем грузов на ООО «Ventamonjaks serviss» — перевалено 105 000 тонн. В свою очередь терминал «Ventamonjaks» обработал на 8% или 20 000 тонн больше грузов — перевалка составила 270 000 тонн. Улучшились также показатели работы «Noord Natie Ventspils Terminals», оборот которого увеличился на 100 000 тонн или на 9% — до 1,24 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, эксперт по экономике и финансам, бывший член правления Рижского свободного порта, руководитель консультационной компании «Laika stars» Вадим Ерошенко заявил, что 2016 год для транзитной отрасли будет тяжелым. По его словам, главной причиной снижения грузопотоков через Латвию, заключается в том, что в России в целом меняется подход к транзиту.

Напомним, эксперты связывают падение грузоперевозок в Прибалтике с тем, что Россия переориентирует товаропотоки на свои порты. В частности, в 2014 году были опубликованы данные о том, что российские порты (Усть-Луга, Санкт-Петербург и Приморск) заняли сразу три лидирующие позиции среди гаваней на восточном побережье Балтийского моря по показателю переваленных грузов. И лишь начиная с четвертой позиции, в данный рейтинг попадают порты республик Прибалтики — Клайпеда, Рига и Вентспилс.