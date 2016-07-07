Ставрополь, 7 июля, 2016, 16:47 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Ирина Яровая

Подписанный президентом РФ «Закон Яровой» не будет работать в части, которая касается сохранения данных. Операторы связи просто не будут покупать сервисы. Такое мнение высказал 7 июля в Ставрополе бизнес-омбудсмен Борис Титов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Закон просто не будет работать в той части, которая касается сохранения данных», — считает юизнес-омбудсмен.

«Пока никто не будет покупать сервисы, ведь закон не сразу вводится. Там есть период. И этого периода, думаю, будет достаточно, чтобы этот закон изменили или вообще отменили», — добавил он.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон о мерах по противодействию терроризму, авторами которых выступили депутат Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров.

Согласно законопроекта, документ, в частности, обязывает операторов связи хранить информацию о соединениях в течении трех лет, а содержание переговоров и сообщений — полугода. Интернет-провайдеры должны хранить информацию о соединениях — до года, а о содержании — до полугода.