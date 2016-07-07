Москва, 7 июля, 2016, 16:45 — ИА Регнум. При внедрении системы платных парковок администрация Москвы полностью игнорирует европейский опыт городской дорожно-транспортной политики. Об этом 7 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»), комментируя слова заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова о том, что парковки в центре города стали «пережитком прошлого».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Эвакуатор

«Нельзя идти по пути запрета. Прежде чем вводить какой-либо запрет, нужно предоставить людям альтернативу. Если нельзя парковаться в центре, нужно дать ответ, где и как в таком случае нужно парковаться», — заявил Лысаков.

В качестве примера депутат привел опыт западных стран: «Во многих европейских городах работает система перехватывающих парковок — например, в Германии, в Мюнхене в частности». «Эти перехватывающие парковки очень недорогие — от половины евро до 1 евро за сутки, за хранение в течение дня. Не часа. Если перевести евро в наши деньги, то для центра Москвы это, фактически, час стоянки. А там день. При этом за это имущество, за автомобиль отвечают, он находится в безопасности», — подчеркнул Лысаков.

Билет на такой парковке является одновременно проездным билетом на транспорте, продолжил он, «при этом сама перехватывающая парковка находится в зоне шаговой доступности от линий метро, скоростных трамваев, транспортно-пересадочных узлов».

«Эти составляющие создают мотивацию для водителя оставлять машину и ехать в центр на общественном транспорте. На мой взгляд, очень правильный», — отметил председатель «Свободы выбора».

В свою очередь, в Москве подобный подход так и не нашел распространения, подчеркнул Лысаков: «На наших парковках, когда вы оставляете машину, за нее фактически никто не отвечает — спрашивается, за что я плачу деньги? А перехватывающих парковок вовсе в Москве лишь несколько штук».

В то время как центр Москвы является историческим местом и действительно мог бы стать пешеходной зоной, отмечает Лысаков, почему-то «после заверений господина Ликсутова о том, что этот вопрос коснется только центра, платные парковки переместились к Бульварному кольцу, к Третьему транспортному кольцу, а теперь уперлись в МКАД».

«В результате платные парковки навязываются даже там, где отродясь не было пробок, где существует спокойное движение, и даже — есть и такие примеры — на тупиковых улицах», — отметил депутат.

Все это указывает на то, что инициативы мэрии лежат в сфере финансовых интересов: «Это коммерческий проект, который профильным департаментом в Москве реализуется не исходя из необходимости, а исходя из сугубо коммерческих интересов. На этом фоне звучат заявления, что не должно быть парковок в городе, и строители могут сдавать свои объекты без учета необходимых парковочных мест».

«Как будут себя вести автомобилисты, если мы просто все парковки уничтожим, закроем в центре Москвы? Люди будут оставлять машины во дворах, будут как-то стараться выживать, пристраиваться на тротуарах. Это просто будет война властей с автовладельцами, что является абсолютно неконструктивным», — подчеркнул общественный деятель.

«Попытки поставить автомобиль вне закона, при том что автомобиль пользуется большим спросом, — невозможно. И многие владельцы от автомашин никогда не откажутся, поскольку кто-то возит ребенка, кто-то перевозит и встречает родителей, да и в жару многие лучше будут в пробке двигаться с кондиционером, чем в душном автобусе», — заявил Лысаков.

«При решении дорожно-транспортных проблем во всем мире вопросы эти решают в связке градостроительными и экологическими проблемами. Все вопросы градостроительной политики, вопросы защиты экологии, дорожно-транспортных проблем должны рассматриваться в связке, по принципу сообщающихся сосудов. Поэтому согласиться с ныне проводимой политикой в отношении парковок не представляется возможным», — заключил он.

Напомним, ранее заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что парковки в центре города — это «пережиток прошлого», ссылаясь на опыт ряда европейских и американских городов, где не существует возможности парковаться на центральных улицах.