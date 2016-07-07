Рига, 7 июля, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Белоруссия должна продолжать работу в области прав человека и демократических норм, заявил во время встречи с белорусским министром иностранных дел Владимиром Макеем президент Латвии Раймонд Вейонис, сообщает портал Mixnews.lv.

Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». Реж. Александр Серый. 1971. СССР Ты туда не ходи — ты сюда ходи!

Как сообщили в президентской пресс-службе, во время встречи Вейонис выразил поддержку началу переговоров по договору о сотрудничестве Белоруссии и ЕС. Президент также подтвердил, что Латвия заинтересована продолжать и развивать двустороннее сотрудничество с Белоруссией. В качестве особенно перспективного направления он назвал сотрудничество в отрасли транспорта и транзита.

Обсуждая отношения ЕС и Белоруссии, Вейонис выразил удовлетворение в связи с отменой большинства санкций ЕС в отношении соседней страны, что подтверждает позитивное направление развития отношений между ними.

Также президент отметил, что Латвия заинтересована в облегченном визовом режиме между ЕС и Белоруссией и заключении договора о реадмиссии, а также поддерживает сотрудничество Белоруссии с международными финансовыми организациями и начало переговоров о вступлении во Всемирную торговую организацию.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 21 апреля, накануне намеченной на 23 мая в Брюсселе встречи министров стран Восточного партнерства, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что как можно скорее нужно заключить соглашение между ЕС и Белоруссией об упрощении визового режима и договор об реадмиссии.

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