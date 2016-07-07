Москва, 7 июля, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Следствие по делу об изнасиловании на Шоссейной улице в Москве намерено ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого в совершении этого преступления. Об этом сегодня, 7 июля, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Keith Allison Арест подозреваемого

Напомним, преступление было совершено ещё 2 июня. 38-летний мужчина напал на 27-летнюю девушку на Шоссейной улице в Москве и изнасиловал её. Затем он проводил свою жертву до дома. Выяснилось, что он живет в съемной квартире одного из домов неподалеку. СМИ прозвали обвиняемого «вежливым насильником».

Задержать насильника удалось с помощью камер видеонаблюдения. Сам он утверждает, что жертва была не против интимной связи с ним.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Насильнику уже предъявлены обвинения. 8 июля следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого. Ходатайство рассмотрит Люблинский суд Москвы.