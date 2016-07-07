Рига, 7 июля, 2016, 16:40 — ИА Регнум. На базе военно-воздушных сил в Лиелварде (Латвия) вооруженные силы Германии в июле 2016 года разместят центр воздушного контроля и оповещения, который ранее находился в немецком городе Шенвальде, сообщает портал Министерства обороны «Sargs.lv».

Helmuts Guigo Самолёты НАТО на авиабазе в Лиелварде

Интегрированный в систему контроля воздушного пространства стран Прибалтики центр будет частью общей системы воздушного контроля НАТО. Сотрудники центра во время пребывания в Латвии будут также обучать военнослужащих Национальных вооруженных сил.

Как стало известно, центр воздушного контроля и оповещения вооруженных сил Германии будет размещен в Латвии в рамках инициативы «Persistent Presence», которая осуществляется в соответствии с решениями саммита НАТО в Уэльсе «об укреплении региональной безопасности».

Напомним, немецкие солдаты уже участвовали в совместных военных учениях в Латвии вместе с латвийскими военнослужащими и военными других стран НАТО.

Передвижной центр воздушного контроля будет находиться на авиационной базе в Лиелварде в течение трех месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 17 июня командующий Национальными вооруженными силами Латвии Раймонд Граубе, на авиабазе воздушных сил во время торжественной церемонии вручения в дар от США первых двух тактических радиолокаторов противовоздушной обороны Sentinel сказал, что эти радиолокаторы — только начало программы ПВО в Латвии, которая продлится несколько лет. Граубе уточнил, что в будущем планируется развивать системы управления огнем, закупить современные ракетные комплексы ПВО и получить от США еще два радиолокатора Sentinel.