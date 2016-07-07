Обнинск, Калужская область, 7 июля, 2016, 16:38 — ИА Регнум.



Фото администрации Обнинска Калужской области Макет почтовой карточки к юбилею Обнинска

Юбилейную почтовую карточку, посвященную 60-летию Обнинска, выпустит Почта России.

Как сообщили 7 июля корреспонденту ИА REGNUM в администрации наукограда, это не первый случай выпуска почтовой продукции с обнинской символикой: в 2006 году выпускался почтовый конверт к 50-летнему юбилею, а ранее — конверты с изображением здания Первой АЭС и главного корпуса ФЭИ.

Начальник отдела культуры Управления культуры и молодежной политики администрации города Оксана Чучелова рассказала, что почтовая карточка поступит в продажу в отделения связи непосредственно ко Дню города, а 30 июля в 19−00 во время официального поздравления горожан с 60-летием Обнинска на главной сцене праздника состоится торжественная церемония гашения. Так как почтовая карточка будет выпущена ограниченным тиражом, она сразу станет филателистической редкостью.

Макет карточки еще находится в разработке, по предварительной информации на ней будет напечатано изображение официальной юбилейной символики «Обнинск 60».