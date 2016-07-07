Будапешт, 7 июля, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Официальные данные показывают, что новая пограничная политика Венгрии практически свела к нулю количество мигрантов, которые могут подавать заявления о предоставлении им убежища в стране, а затем продолжить свой путь на запад, передает ABC News.

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Агентство ООН по делам беженцев и другие правозащитные группы говорят, что решение правительства препятствует получению статуса беженца. Дело в том, что пойманных венгерской полицией мигрантов и беженцев переправляют на 8 км по другую сторону границы.

По обнародованным сегодня данным властей Венгрии, с 24 июня по 4 июля недалеко от сербской границы полицией задерживались около 130 мигрантов в день. Большинство из них искали убежища в Венгрии. Пока миграционные службы рассматривали их дела, они тайком уезжали в Западную Европу.

5 июля, когда вступило в силу новое правило погранконтроля, полиция не задержала ни одного мигранта. Пойманные ими 190 человек были «доставлены обратно» на ничейную землю на сербской стороне.