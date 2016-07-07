Красногорск, 7 июля, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дело в отношении бывшего главного врача психиатрической больница № 14 поселка Раменский Дмитровского района Московской области Мурада Шаова и его заместителя по безопасности Михаила Хохлова. Они обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть 38 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СК РФ.

rrnews.ru Дело передано в суд

Следствие установило, что ночью 25 апреля 2013 года в отделении находились 38 пациентов, одна палатная медицинская сестра и две палатные санитарки. Из-за неосторожного обращения с огнем одним из пациентов больницы, произошло возгорание дивана, которое привело к пожару. Выжить тогда удалось лишь одной медицинской сестре и двум пациентам больницы. 38 человек погибли.

Позже выяснилось, что сотрудники отделения, допущенные к работе, не проходили обучение мерам пожарной безопасности и не были готовы к экстренной ситуации. Количество персонала также не позволяло принять своевременные меры, чтобы спасти больных. Эвакуационные выходы были оборудованы с нарушениями. Инструкции о мерах пожарной безопасности отсутствовали.

Обвиняемые дали признательные показания. Шаову и Хохлову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.